Poesio: “Vanoli si faccia qualche domanda. Serve l’approccio di Palladino?”

Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, commenta la prestazione della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole:
E anche Vanoli dovrà iniziare a farsi qualche domanda. Per esempio: siamo sicuri l’atteggiamento da sergente di ferro, che buona parte della piazza ha salutato come la panacea ad ogni male, sia davvero ciò di cui questo gruppo ha bisogno? Perché l’impressione che emerge dopo l’ennesima sconfitta stagionale è che questa squadra non riesca mai ad accendersi, ad essere davvero coinvolta in un progetto tecnico in cui evidentemente i primi a non credere sono gli stessi giocatori. Palladino, che domenica ospiterà da ex i viola a Bergamo, con l’Atalanta ha provato un approccio diverso, quello dell’empatia. Ha parlato di leggerezza da recuperare, quella che ha fatto volare la sua Fiorentina la scorsa stagione. Chissà che allora non serva ritrovare anche questo dalle parti del Viola Park. Per cercare di responsabilizzare i giocatori e provare a uscire tutti insieme da una notte che non sembra avere fine.
