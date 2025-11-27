Oltre ad un primo tempo negativo da parte della Fiorentina in campo, le cose non vanno bene nemmeno sugli spalti al Franchi nella gara di Conference League contro l'AEK Atene. Durante i primi 45', infatti, i tifosi greci nel settore ospiti hanno iniziato a lanciare oggetti, tra cui pezzi di cemento molto pericolosi. Intervenuta anche la Digos per calmare la situazione.
Fiorentina-AEK, caos nel settore ospiti: cosa è successo
