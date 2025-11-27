Dzeko esplode: “E’ vero, facciamo cagare. Ma al primo errore ci fischiano”

Intervenuto a Sky Sport nel post partita di Fiorentina-AEK, Edin Dzeko ha rilasciato alcune dichiarazioni forti, destinate a far discutere: "Cosa sta succedendo? Sinceramente non mi aspettavo una partita così, ci siamo allenati molto bene, il mister ci ha preparato bene tatticamente. Nel primo tempo abbiamo creato qualcosina, poi loro su un cross hanno segnato e diventa tutto difficile perché perdiamo troppi palloni e c'è qualcosa che dentro di noi non va.

Perché abbiamo tutta questa paura? Non riusciamo a fare due-tre passaggi di fila, non è una cosa normale, ci siamo preparati bene e sapevamo che l'AEK era una squadra che sa giocare bene a calcio, più veloci di noi. Noi invece abbiamo portato troppo la palla, non abbiamo fatto giocate: ognuno di noi deve farsi delle domande, così non basta e sono il primo a dirlo. Non siamo al meglio, ma nelle ultime settimane la squadra si è allenata bene e già a partire dalla gara con la Juve era contenta. Non siamo però ancora al massimo... ma in venti anni di carriera ho giocato nei migliori e nei peggiori stadi, ci serve un po' di sostegno anche dalle tribune. Sentiamo questa energia negativa quando sbagliamo, e quando percepiamo questo poi succede che non rischiamo".