Intervenuto ai canali ufficiali viola, Edin Dzeko ha commentato così la partita persa in casa contro l'AEK: "E' un momento difficile, negativo, non riusciamo a uscire da questa situazione. Ci vuole un episodio, che nel primo tempo magari non ci annullano il gol e subito dopo lo prendiamo, perché quando andiamo in svantaggio ci manca fiducia, sbagliamo passaggi facili e non ne usciamo. Non mi aspettavo questa sconfitta perché ci stiamo allenando al massimo, il mister ci ha preparato bene e avevamo i concetti giusti per fare la partita pur sapendo che l'AEK aveva giocatori esperti.
Ancora Dzeko: "Quando andiamo in svantaggio sbagliamo anche le cose più facili"
Ancora Dzeko: “Quando andiamo in svantaggio sbagliamo anche le cose più facili”
Le parole di Edin Dzeko ai canali ufficiali della Fiorentina
Non siamo riusciti a fare il nostro gioco, a fare quello che abbiamo preparato ed è un peccato perché oggi si poteva vincere. Peccato, perché venivamo da due risultati buoni, anche senza aver vinto contro Genoa e Juve stavamo uscendo piano piano dalla crisi e la sconfitta di oggi non ci voleva. Dobbiamo stare insieme, solo insieme possiamo uscire da questo momento negativo. Sono triste, mi dispiace, quando si perde fa sempre male, la cosa positiva è che fra tre giorni si gioca".
