Ancora Dzeko: “Quando andiamo in svantaggio sbagliamo anche le cose più facili”

Intervenuto ai canali ufficiali viola, Edin Dzeko ha commentato così la partita persa in casa contro l'AEK: "E' un momento difficile, negativo, non riusciamo a uscire da questa situazione. Ci vuole un episodio, che nel primo tempo magari non ci annullano il gol e subito dopo lo prendiamo, perché quando andiamo in svantaggio ci manca fiducia, sbagliamo passaggi facili e non ne usciamo. Non mi aspettavo questa sconfitta perché ci stiamo allenando al massimo, il mister ci ha preparato bene e avevamo i concetti giusti per fare la partita pur sapendo che l'AEK aveva giocatori esperti.