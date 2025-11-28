“Come non criticarvi?” Marinozzi risponde stizzito a Dzeko

Come ripreso da "Cronache di spogliatoio", Andrea Marinozzi capisce che i tifosi viola non hanno reagito benissimo alle parole di Dzeko:
Le parole di Andrea Marinozzi nel podcast di "Cronache di spogliatoio"
Non approvo la parte in cui Dzeko parla dei tifosi. La situazione è troppo difficile, è complicato chiedere l'appoggio dei tifosi; come lo è non fischiarli dopo una prestazione come quella di ieri sera. Devono ricordarsi che hanno 6 punti in classifica in campionato e che hanno perso in Conference League. Magari l'appoggio dei tifosi arriverà in settimana, ma ieri era davvero difficile non criticare i giocatori in campo, che da mesi non stanno rendendo come dovrebbero.
