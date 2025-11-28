Pruzzo risponde a Dzeko: “Se non la becchi mai, cosa fai gli appelli ai tifosi”

L'ex calciatore viola, Roberto Pruzzo, ha parlato a Radio Radio del momento in casa Fiorentina e delle dichiarazioni di Edin Dzeko dopo la sconfitta in Conference League contro l'AEK. Le sue parole:
E' da inizio stagione che fanno appelli ai tifosi. La Fiorentina non ha vinto una partita in campionato e in questo momento non sembra nemmeno che sia cambiato l'allenatore. A Firenze ci sono già passati. I calciatori devono pensare a giocare a calcio, ma cosa ti vuoi appellare ai tifosi... La situazione è drammatica, a Firenze non se lo sanno spiegare. E' tutta la stagione che fanno appelli e i tifosi ci sono sempre stati. Sono stati spesi 92 milioni sul mercato, il monte ingaggi è il quinto del campionato, sono stati confermati dei big. Cosa devono fare? A Firenze manca tutto. Se alla 13ª giornata non la becchi mai e fai gli appelli ai tifosi, allora sei fuori strada.
