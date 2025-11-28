Dalla Spagna: “Il Barcellona ha incontrato il procuratore di Moise Kean”

Anche se il mercato invernale non è ancora aperto, il Barcellona resta molto attento a ciò che accade attorno alla squadra, con la direzione sportiva sempre aggiornata per anticipare eventuali necessità e non lasciare vantaggi ai rivali. Parte del lavoro quotidiano include incontri tra dirigenti e agenti, utili per aggiornarsi sulle mosse di mercato in corso e preparare eventuali operazioni future.