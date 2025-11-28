Dalla Spagna: “Il Barcellona ha incontrato il procuratore di Moise Kean”

Anche se il mercato invernale non è ancora aperto, il Barcellona resta molto attento a ciò che accade attorno alla squadra, con la direzione sportiva sempre aggiornata per anticipare eventuali necessità e non lasciare vantaggi ai rivali. Parte del lavoro quotidiano include incontri tra dirigenti e agenti, utili per aggiornarsi sulle mosse di mercato in corso e preparare eventuali operazioni future.
Il Barcellona pensa già al mercato? Serve un po' svecchiare la squadra, soprattutto in attacco, visto il trentasettenne Lewandowski
Durante il recente viaggio del Barça a Londra, in occasione della partita contro il Chelsea, la direzione sportiva guidata da Deco ha approfittato della città per alcuni incontri informali. Tra questi, secondo quanto riportato da Sport.se, Deco ha incontrato l’agente italiano Alessio Ceccarelli, della World Soccer Agency (WSA), l’agenzia che gestisce anche Moise Kean. L’incontro è stato disteso, senza obiettivi concreti, ma utile per scambiarsi impressioni e aggiornamenti.
Sul fronte mercato, il Barça mantiene le priorità chiare: un attaccante che possa dare respiro a Lewandowski, prossimo ai 37 anni, e un difensore sinistro giovane, con margini di crescita e possibilità di affermarsi a lungo termine.
