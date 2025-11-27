Fiorentina-AEK Atene, i numeri del Franchi: superata quota diecimila

Nonostante il freddo pungente e il fatto che si giochi di giovedì sera, il Franchi continua a dimostrarsi un fortino caloroso e fedele

Nonostante il freddo pungente e il fatto che si giochi in un classico giovedì sera europeo, il Franchi continua a dimostrarsi un fortino caloroso e fedele, garantendo il proprio sostegno alla squadra guidata da Paolo Vanoli.

Per la sfida casalinga contro l’AEK Atene, che segna anche il ritorno a Firenze dell’ex viola Luka Jović, il pubblico non ha voluto far mancare la propria presenza: sono infatti stati emessi 10.964 biglietti, un dato significativo considerando le condizioni e il turno infrasettimanale. L’incasso complessivo raggiunge quota € 230.959,00