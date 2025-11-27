Respinto l’appello contro Gudmundsson. L’islandese è innocente

Una notizia molto attesa in casa Fiorentina. Come comunica il club, è stato respinto l'appello contro l'assoluzione di Albert Gudmundsson. L'islandese si trascinava dietro la vicenda da molto tempo. Si dovrebbe essere chiusa quindi la vicenda processuale che aveva coinvolto l'ex Genoa, che poche settimane fa si era recato ancora in Islanda proprio per questo. Il calciatore era stato già stato assolto nei primi gradi di giudizio, più o meno un anno fa, poi l'appello presentato dalla procura di Reykjavik ha prolungato la vicenda fino ad oggi.