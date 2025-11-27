Ricavi da sponsor: la Fiorentina tra le top, sopra ad Atalanta e Napoli

Nel calcio moderno i ricavi sono fondamentali. Soprattutto per il Fair Play Finanziario aumentare i guadagni consente alle società di spendere maggiormente. La Fiorentina dall'arrivo di Commisso ha sempre avuto l'afflusso di capitali, derivato dallo sponsor Mediacom. Uno sponsor che garantisce ricavi importanti, come si legge su Transfermarkt.it. La Fiorentina è una delle migliori sotto questo aspetto. Ecco le squadre italiane che incassano di più dai ricavi:
1. Milan - Emirates: 30.0 Milioni
2. Inter - Betsson: 30.0 Milioni
3. Juventus: Jeep/Visit Detroit - 28 Milioni
4. Fiorentina: Mediacom - 25 Milioni
5. Sassuolo: Mapei - 18 Milioni
6. Napoli: MSC - 9 Milioni
7. Atalanta: Lete - 5 Milioni
8. Cagliari: Reg. Sardegna/Doppio Malto - 3.6 Milioni
9. Bologna: Saputo - 3 Milioni
10. Torino: Suzuki - 2.4 Milioni
