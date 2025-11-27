Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Ricavi da sponsor: la Fiorentina tra le top, sopra ad Atalanta e Napoli

news viola

Ricavi da sponsor: la Fiorentina tra le top, sopra ad Atalanta e Napoli

Commisso
I ricavi della Mediacom non mancano per la Fiorentina. I viola sono tra le top italiane per i ricavi da sponsor
Redazione VN

Nel calcio moderno i ricavi sono fondamentali. Soprattutto per il Fair Play Finanziario aumentare i guadagni consente alle società di spendere maggiormente. La Fiorentina dall'arrivo di Commisso ha sempre avuto l'afflusso di capitali, derivato dallo sponsor Mediacom. Uno sponsor che garantisce ricavi importanti, come si legge su Transfermarkt.it. La Fiorentina è una delle migliori sotto questo aspetto. Ecco le squadre italiane che incassano di più dai ricavi:

La lista

1. Milan - Emirates: 30.0 Milioni

2. Inter - Betsson: 30.0 Milioni

3. Juventus: Jeep/Visit Detroit - 28 Milioni

4. Fiorentina: Mediacom - 25 Milioni

5. Sassuolo: Mapei - 18 Milioni

6. Napoli: MSC - 9 Milioni

7. Atalanta: Lete - 5 Milioni

8. Cagliari: Reg. Sardegna/Doppio Malto -  3.6 Milioni

9. Bologna: Saputo - 3 Milioni

10. Torino: Suzuki - 2.4 Milioni

Leggi anche
VIDEO – Rischio caos al Franchi? I greci senza tagliando proveranno ad entrare
I convocati della Fiorentina: scelte diverse su Dodò, Gosens e Piccoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA