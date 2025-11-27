I convocati della Fiorentina: fuori Dodò e Gosens, ecco la scelta su Piccoli

A poche ore dal fischio d'inizio di Fiorentina-AEK, la società ha comunicato i convocati. Ecco la scelta su Piccoli

La Fiorentina ha comunicato i proprio convocati a poche ore dalla sfida contro l'AEK Atene. Come noto, Vanoli dovrà rinunciare a Dodò e Gosens, ancora ai box. Mentre Roberto Piccoli è riuscito a recuperare in tempo, venendo convocato per la sfida. Qui l'elenco completo: