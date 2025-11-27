Viola News
I convocati della Fiorentina: fuori Dodò e Gosens, ecco la scelta su Piccoli

A poche ore dal fischio d'inizio di Fiorentina-AEK, la società ha comunicato i convocati. Ecco la scelta su Piccoli
La Fiorentina ha comunicato i proprio convocati a poche ore dalla sfida contro l'AEK Atene. Come noto, Vanoli dovrà rinunciare a Dodò e Gosens, ancora ai box. Mentre Roberto Piccoli è riuscito a recuperare in tempo, venendo convocato per la sfida. Qui l'elenco completo:

La lista

—  

1) COMUZZO Pietro

2) DE GEA QUINTANA David (P)

3) DZEKO Edin

4) FAGIOLI Nicolò

5) FAZZINI Jacopo

6) FORTINI Niccolò

7) GUDMUNDSSON Albert

8) KEAN Moise Bioty

9) KOŠPO Eman

10) KOUADIO Eddy Nda Konan

11) LEZZERINI Luca (P)

12) MANDRAGORA Rolando

13) MARÍ VILLAR Pablo

14) MARTINELLI Tommaso (P)

15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

16) NDOUR Cher

17) PARISI Fabiano

18) PICCOLI Roberto

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RICHARDSON Michael Amir Junior

22) SOHM Simon Salomon Junior

23) VITI Mattia

 

