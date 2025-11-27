La Fiorentina ha comunicato i proprio convocati a poche ore dalla sfida contro l'AEK Atene. Come noto, Vanoli dovrà rinunciare a Dodò e Gosens, ancora ai box. Mentre Roberto Piccoli è riuscito a recuperare in tempo, venendo convocato per la sfida. Qui l'elenco completo:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie I convocati della Fiorentina: fuori Dodò e Gosens, ecco la scelta su Piccoli
news viola
I convocati della Fiorentina: fuori Dodò e Gosens, ecco la scelta su Piccoli
A poche ore dal fischio d'inizio di Fiorentina-AEK, la società ha comunicato i convocati. Ecco la scelta su Piccoli
La lista—
1) COMUZZO Pietro
2) DE GEA QUINTANA David (P)
3) DZEKO Edin
4) FAGIOLI Nicolò
5) FAZZINI Jacopo
6) FORTINI Niccolò
7) GUDMUNDSSON Albert
8) KEAN Moise Bioty
9) KOŠPO Eman
10) KOUADIO Eddy Nda Konan
11) LEZZERINI Luca (P)
12) MANDRAGORA Rolando
13) MARÍ VILLAR Pablo
14) MARTINELLI Tommaso (P)
15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
16) NDOUR Cher
17) PARISI Fabiano
18) PICCOLI Roberto
19) PONGRAČIĆ Marin
20) RANIERI Luca
21) RICHARDSON Michael Amir Junior
22) SOHM Simon Salomon Junior
23) VITI Mattia
© RIPRODUZIONE RISERVATA