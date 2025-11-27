Firenze in queste ore si è tinta di giallo. Ieri addirittura migliaia di tifosi dell'AEK hanno tenuto una festa che è durata tutta la notte, con urla e slogan. Molti di loro sono arrivati in Italia a tarda notte e si sono radunati in Piazza Duomo. L'atmosfera - scrive Enswi.gr - era letteralmente esplosiva, sembrava quasi di essere nella "Hagia Sophia - OPAP Arena", lo stadio dei greci.
Oltre due mila i tifosi greci che non hanno il biglietto per il settore ospiti: a Firenze c'è preoccupazione in vista di Fiorentina-AEK Atene
Il sito specializzato sulle vicende del club giallonero riporta inoltre la preoccupazione circa i migliaia di tifosi sprovvisti di biglietto per la partita. Sono infatti 1300 quelli che entreranno nel settore ospiti, in possesso di regolare tagliando. Ce ne sarebbero però oltre duemila che avrebbero intenzione di provare ad entrare comunque al Franchi. La Questura di Firenze ha previsto di aumentare la sicurezza in città, per evitare che si possano creare disordini soprattutto in zona Campo di Marte.
