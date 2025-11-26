VIOLA NEWS news viola radio e tv Tifosi: 8.000 viola e circa 1300 greci al Franchi. Tanti ospiti anche fuori

L'aggiornamento riguardo ai presenti domani al Franchi.
Arrivano aggiormenti riguardo ai tifosi presenti domani al Franchi per Fiorentina-AEK Atene. Secondo quanto riporta Radio Bruno, infatti, i tifosi gigliati presenti domani sera saranno circa 8.000. Per quanto riguarda i greci, invece, prenderanno posto nell'area riservata al settore ospite circa 1300 tifosi. In realtà, però, i tifosi arrivati nel capoluogo toscano sono di più e, infatti, molti non entreranno allo stadio e rimarranno in giro per la città.

