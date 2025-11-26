Bocci: “Dopo Fiorentina-Juventus sono più tranquillo. Vi spiego perché”

"La partita con l'Aek Atene rappresenta una possibilità di dare un senso a questa stagione LE PROBABILI FORMAZIONI. L'Europa dà l'occasione di liberarsi dalle proprie paure, di allungare la rosa schierando chi ha giocato meno, e di riuscire ad arrivare tra le prime 8 della fase campionato di Conference per evitare i playoff. Gudmundsson? Tra nazionale e Fiorentina ha segnato. Il problema, semmai, è che deve prendersi più responsabilità ed essere più decisivo. Da questo punto di vista credo che Vanoli debba fare un lavoro su di lui per cercare di tirar fuori il meglio. Dopo aver visto Fiorentina-Juventus, comunque, la cosa che mi ha fatto stare più tranquillo è Kean. Con un attaccante così è difficile retrocedere, a maggior ragione se si inserisse anche Gudmundsson nelle prestazioni di spessore".