Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto su Radio Bruno. Il suo parere su alcuni temi caldi in casa Fiorentina.
news viola
Bocci: “Dopo Fiorentina-Juventus sono più tranquillo. Vi spiego perché”
"La partita con l'Aek Atene rappresenta una possibilità di dare un senso a questa stagione LE PROBABILI FORMAZIONI. L'Europa dà l'occasione di liberarsi dalle proprie paure, di allungare la rosa schierando chi ha giocato meno, e di riuscire ad arrivare tra le prime 8 della fase campionato di Conference per evitare i playoff. Gudmundsson? Tra nazionale e Fiorentina ha segnato. Il problema, semmai, è che deve prendersi più responsabilità ed essere più decisivo. Da questo punto di vista credo che Vanoli debba fare un lavoro su di lui per cercare di tirar fuori il meglio. Dopo aver visto Fiorentina-Juventus, comunque, la cosa che mi ha fatto stare più tranquillo è Kean. Con un attaccante così è difficile retrocedere, a maggior ragione se si inserisse anche Gudmundsson nelle prestazioni di spessore".
Sul lavoro mentale di Vanoli—
"Vanoli deve lavorare sulla testa dei giocatori, aiutarli a fargli trovare le motivazioni. In queste settimane questo lavoro mi è sembrato di vederlo. Anche perché, oltre ai demeriti di Pioli, ci sono soprattutto quelli dei giocatori, i quali devono essere recuperati".
LEGGI ANCHE
Sul turnover—
"Mi auguro che non sia così massiccio, ma ragionato con dei cambi semmai a partita in corso. Dare continuità alla Conference League, comunque, significherebbe arrivare più tranquilli anche a Bergamo, dove la Fiorentina dovrà affrontare un match importantissimo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA