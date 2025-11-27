AEK Atene, 2.000 tifosi attesi: la probabile formazione dei greci

L’Aek Atene arriva al Franchi con 4 punti in Europa, due meno della Fiorentina, ma forte di una serie positiva di quattro risultati utili consecutivi e di un’unica sconfitta nell’ultimo mese, s ubita in campionato contro l’Olympiakos. La squadra di Nikolic, allenatore serbo con esperienze importanti tra Partizan, Lokomotiv e Cska Mosca, può contare su diversi giocatori abituati alla Serie A, tra cui Jovic, ex viola con 13 gol in 50 presenze, oggi uno dei principali pericoli offensivi.

La formazione greca dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 propositivo, guidata in porta da Strakosha, altro volto noto del calcio italiano. Non sarà disponibile Joao Mario, ex Inter, tesserato troppo tardi per la competizione, ma il trio alle spalle di Jovic — Mantalos, Koita e Zini — rappresenta comunque un reparto offensivo insidioso. Per la Fiorentina il match è delicato: dopo il passo falso di Mainz, Dzeko e compagni devono tornare a correre per puntare alla qualificazione diretta agli ottavi.