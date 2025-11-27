L’Aek Atene arriva al Franchi con 4 punti in Europa, due meno della Fiorentina, ma forte di una serie positiva di quattro risultati utili consecutivi e di un’unica sconfitta nell’ultimo mese, subita in campionato contro l’Olympiakos. La squadra di Nikolic, allenatore serbo con esperienze importanti tra Partizan, Lokomotiv e Cska Mosca, può contare su diversi giocatori abituati alla Serie A, tra cui Jovic, ex viola con 13 gol in 50 presenze, oggi uno dei principali pericoli offensivi.
Corriere Fiorentino
AEK Atene, 2.000 tifosi attesi: la probabile formazione dei greci
La formazione greca dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 propositivo, guidata in porta da Strakosha, altro volto noto del calcio italiano. Non sarà disponibile Joao Mario, ex Inter, tesserato troppo tardi per la competizione, ma il trio alle spalle di Jovic — Mantalos, Koita e Zini — rappresenta comunque un reparto offensivo insidioso. Per la Fiorentina il match è delicato: dopo il passo falso di Mainz, Dzeko e compagni devono tornare a correre per puntare alla qualificazione diretta agli ottavi.
Massima attenzione anche sul fronte ordine pubblico: sono attesi quasi 2.000 tifosi dell’Aek, già noti per il calore del tifo e per le loro posizioni politiche di sinistra, che hanno favorito il gemellaggio con i sostenitori del Livorno, alcuni dei quali previsti nel settore ospiti. Le forze dell’ordine monitoreranno la situazione fin dal mattino, in un contesto che richiede prudenza dentro e fuori dal campo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA