L’urlo del CorSport: “Vanoli rifallo! Tu sai già come vincere una coppa europea”

Paolo Vanoli tende a smorzare l’entusiasmo per il suo debutto europeo da allenatore, ricordando come la situazione attuale della squadra richieda concentrazione e pochi personalismi . Pur minimizzando l’aspetto personale, è inevitabile riconoscere quanto per lui questa nuova tappa sia significativa: l’allenatore varesino vuole lasciare il segno anche a livello internazionale, forte di un passato che lo ha già visto vincere in Europa.

Il riferimento più luminoso è la finale di Coppa Uefa del 12 maggio 1999, quando il Parma travolse l’Olympique Marsiglia per 3-0. Vanoli fu protagonista assoluto, realizzando il gol del 2-0 con un’incornata perfetta su cross di Fuser. Arrivato a Parma nel 1998 dopo gli anni a Verona, contribuì a una prestazione collettiva praticamente impeccabile, in una notte che rimane una delle più iconiche della sua carriera prima del passaggio alla Fiorentina nel 2000.

Quel Parma, sceso in campo al Lužniki di Mosca, era una formazione ricca di campioni e leader: da Buffon a Thuram, da Cannavaro a Verón, fino alla coppia d’attacco Crespo–Chiesa. Con Malesani in panchina, i ducali dominarono l’OM grazie alle reti di Crespo, Vanoli e Chiesa. Forte di quell’eredità e della sua mentalità vincente, oggi Vanoli ribadisce un concetto chiaro: non esistono competizioni minori, e anche in Europa vuole provare a vincere. Lo scrive il Corriere dello Sport.