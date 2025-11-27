Vincere stasera per la Fiorentina diventa fondamentale. La Nazione si sofferma sui motivi del perché la sfida con l'AEK Atene sia davvero così importante:
Nazione spiega: “Fiorentina, ecco perché vincere stasera è fondamentale”
Tre punti che possono fare la differenza
Dalla Juve alla Conference e senza (ancora) pensare all'Atalanta. La Fiorentina accende così i riflettori del Franchi sul match di questa sera (ore 21) contro l'Aek Atene. Quarta sfida del gironcino. Sfida che di fatto potrebbe essere quella più adatta per mettere il timbro (quasi) definitivo sullo sbarco alla fase di inizio primavera della competizione. L'obiettivo della Fiorentina, del resto, nella linea dettata da Vanoli, è quello della politica dei piccoli passi. In campionato, come in Europa. E in Conference, il primo passo da fare - evitando di sbilanciarsi sui sogni dell'eventuale sprint finale - è appunto quello di scansare la trappola dei playoff di febbraio. Il che non sarebbe affatto poco per più ragioni. Primo: la Fiorentina avrebbe (avrà) da giocare un turno (doppia sfida) in meno della competizione. Secondo: il doppio turno in questione la costringerebbe ad affrontare un avversario di fascia non esattamente... banale.
