Gazzetta: “La Conference stuzzica Commisso e i giocatori hanno capito una cosa”

Paolo Vanoli deve risollevare una Fiorentina ultima in campionato ma che in Conference League può coltivare un sogno. Proprio alla luce di quello che succede in Serie A, il percorso europeo può cambiare una stagione. La Gazzetta dello Sport lo sottolinea così:
La Fiorentina ci deve credere
La Fiorentina ora gioca per salvarsi in A, ma l'Europa stuzzica Rocco Commisso e i calciatori sanno che vincere in Conference è forse l'unica strada percorribile per tenere questo affascinante palcoscenico. «Mi permette di vedere all'opera altri giocatori. La coppa arriva nel momento giusto. È bello giocare ogni tre giorni. Ma conosco le insidie delle coppe europee. È un altro calcio. L'Aek che abbiamo visto al video è molto offensivo, propositivo. Mi piace. Ha molti uomini che hanno fatto la Serie A e c'è chi vorrà togliersi delle soddisfazioni e che sa dove si troverà». Il tecnico in Grecia, 20 anni fa, da difensore fece poche partite con l'Akrafitos.
