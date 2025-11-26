Raffaele Palladino scrive un nuovo capitolo della sua carriera da allenatore esordendo in Champions League alla guida dell’Atalanta contro l’Eintracht Francoforte. Da giocatore aveva sfiorato la competizione con la Juventus, rimanendo in panchina contro il Deportivo La Coruña nel marzo 2004. Oggi, oltre all’aspetto personale, l’ex viola guarda al rilancio della squadra dopo lo stop contro il Napoli e al possibile passo decisivo verso la qualificazione al playoff europeo.
Palladino e l’esordio in Champions: “Serve DNA europeo”
Palladino non nasconde l’emozione per il debutto nella competizione più prestigiosa: “La Champions ti emoziona, è l’obiettivo di ciascun allenatore e calciatore. Ma al fischio d’inizio sarò solo concentrato sulla partita”.
L’allenatore bergamasco punta sulla leggerezza mentale, indispensabile per evitare pensieri negativi, e sulla costruzione di una squadra con autostima e intensità. “Voglio una squadra che morda la palla più velocemente, che cerchi di essere verticale, che non si abbatta”, spiega Palladino, sottolineando l’importanza di partire bene e mantenere costanza per ritrovare entusiasmo e risultati.
L’ottimismo non è superficialità: la sfida di questa sera è vista come un’occasione per confermare il DNA europeo dell’Atalanta e mettere in campo il lavoro quotidiano svolto dalla squadra. “Affrontiamo una squadra che fa tanti gol, che gioca bene a calcio e che è sesta in Bundesliga. Ci teniamo a fare bene e siamo venuti qui per la prestazione”, aggiunge Palladino, che cita anche la volontà di rivedere la prestazione del secondo tempo di Napoli come modello di intensità e concentrazione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
