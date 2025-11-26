Palladino e l’esordio in Champions: “Serve DNA europeo”

Palladino non nasconde l’emozione per il debutto nella competizione più prestigiosa: “La Champions ti emoziona, è l’obiettivo di ciascun allenatore e calciatore. Ma al fischio d’inizio sarò solo concentrato sulla partita”.

L’allenatore bergamasco punta sulla leggerezza mentale , indispensabile per evitare pensieri negativi, e sulla costruzione di una squadra con autostima e intensità . “Voglio una squadra che morda la palla più velocemente, che cerchi di essere verticale, che non si abbatta”, spiega Palladino, sottolineando l’importanza di partire bene e mantenere costanza per ritrovare entusiasmo e risultati.

L’ottimismo non è superficialità: la sfida di questa sera è vista come un’occasione per confermare il DNA europeo dell’Atalanta e mettere in campo il lavoro quotidiano svolto dalla squadra. “Affrontiamo una squadra che fa tanti gol, che gioca bene a calcio e che è sesta in Bundesliga. Ci teniamo a fare bene e siamo venuti qui per la prestazione”, aggiunge Palladino, che cita anche la volontà di rivedere la prestazione del secondo tempo di Napoli come modello di intensità e concentrazione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.