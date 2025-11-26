La Nazione scrive nella sua edizione quotidiana dell'invasione greca a Firenze. La vendita dei biglietti per il settore ospiti del Franchi è durata pochissime ore: i tifosi dell’AEK Atene hanno infatti bruciato rapidamente i 1.300 tagliandi a loro disposizione per la sfida di Conference League contro la Fiorentina. Un entusiasmo in netto contrasto con quello registrato lato viola, dove - come spesso accade nelle prime gare europee - la corsa al biglietto non è decollata. L’obiettivo, sottolinea il giornale, è provare ad arrivare almeno a 10mila spettatori complessivi.
Nazione: “Invasione greca a Firenze. In arrivo divieti e misure di sicurezza”
Le ultime sui tifosi dell'AEK Atene in arrivo a Firenze tra oggi e domani: biglietti esauriti in pochissime ore
L’attenzione in città è già alta per l’arrivo dei tifosi ellenici: una parte è attesa oggi, mentre il grosso del contingente giungerà a Firenze nella giornata di domani. La Prefettura, come da protocollo per le competizioni internazionali, si prepara a diffondere i consueti divieti e misure di sicurezza, con un dispositivo rafforzato in vista di un afflusso massiccio e particolarmente caloroso.
