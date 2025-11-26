La Fiorentina ha tratto benefici economici dalle sue avventure europee, nonostante le limitazioni strutturali dovute all'Artemio Franchi a capienza ridotta. La diminuzione degli incassi da botteghino, praticamente dimezzati negli ultimi anni, non ha impedito al club viola di registrare entrate significative dalle competizioni UEFA.
news viola
Repubblica: “I ricavi dall’Europa: 51 milioni nonostante la capienza ridotta”
Negli ultimi tre anni, con due finali e una semifinale di Conference League, la Fiorentina ha incassato complessivamente 51,43 milioni di euro. Una somma che testimonia la costanza del progetto viola sul palcoscenico europeo.
I ricavi sono così distribuiti: 17,7 milioni nella scorsa stagione; 16,23 milioni nell’edizione terminata con la sconfitta ad Atene; 17,5 milioni nella stagione culminata con la finale persa contro il West Ham. A queste cifre vanno aggiunti anche i proventi da biglietteria e i 7 milioni già incassati quest’anno tra quota di partecipazione e prime vittorie nella nuova edizione della Conference League.
Numeri modesti se confrontati ai ben più ricchi introiti garantiti da Champions League ed Europa League, ma comunque rilevanti per Commisso. Lo riporta La Repubblica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA