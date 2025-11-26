Repubblica: “I ricavi dall’Europa: 51 milioni nonostante la capienza ridotta”

La Fiorentina ha tratto benefici economici dalle sue avventure europee, nonostante le limitazioni strutturali dovute all'Artemio Franchi a capienza ridotta . La diminuzione degli incassi da botteghino, praticamente dimezzati negli ultimi anni, non ha impedito al club viola di registrare entrate significative dalle competizioni UEFA.

Negli ultimi tre anni, con due finali e una semifinale di Conference League, la Fiorentina ha incassato complessivamente 51,43 milioni di euro . Una somma che testimonia la costanza del progetto viola sul palcoscenico europeo.

I ricavi sono così distribuiti: 17,7 milioni nella scorsa stagione; 16,23 milioni nell’edizione terminata con la sconfitta ad Atene; 17,5 milioni nella stagione culminata con la finale persa contro il West Ham. A queste cifre vanno aggiunti anche i proventi da biglietteria e i 7 milioni già incassati quest’anno tra quota di partecipazione e prime vittorie nella nuova edizione della Conference League.