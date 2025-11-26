Ma l’AEK Atene come sta? Olympiacos, ex Serie A e… Albert Riera!

L'AEK Atene come arriva alla sfida del Franchi contro la Fiorentina? Il percorso in campionato e in Conference League

26 novembre 2025

La Nazione mette in luce il fascino particolare che domani avrà la sfida tra Fiorentina e AEK Atene: al Franchi torna come grande ex Luka Jovic, attaccante serbo con un passato viola di 50 presenze e 13 gol. Nonostante qualche rete significativa, Jovic non ha mai convinto del tutto i tifosi, che lo accoglieranno con una tiepida attenzione, ben diversa da quella riservata a Vlahovic poche ore fa. Tuttavia, lo spazio per eventuali emozioni non manca: i tifosi viola sui social non hanno perso occasione per le contro-gufate, pensando già a possibili sue giocate decisive.

Jovic guiderà la squadra di Nikolic, formazione composta da molti giocatori con esperienza in Serie A. Tra loro, i portieri Strakosha e Brignoli, i centrocampisti Marin e Pereyra, e l’ex Inter Joao Mario, che però non sarà a Firenze per vincoli UEFA. La formazione greca, che punta a un massiccio turnover per preservare energie in vista del derby di domenica contro il Panathinaikos, avrà comunque l’attenzione dei suoi 1.300 tifosi giunti da Atene..

L’AEK Atene occupa attualmente la terza posizione in Super League, a soli tre punti dal capolista Olympiacos, con l’obiettivo stagionale di riconquistare il titolo greco mancato dalla stagione 2022/2023. In Conference League il cammino è stato altalenante: sconfitta iniziale contro il Celje di Albert Riera (affrontato dai viola l'anno scorso), netta vittoria 6-0 sull’Aberdeen e pareggio interno 1-1 contro lo Shamrock Rovers. Fuori per infortunio l’attaccante Pierrot, mentre occhi puntati su giocatori come il messicano Pineda, ex Celta Vigo, abile tra la trequarti e la fascia mancina, e il croato Domagoj Vida, veterano con oltre cento presenze nella nazionale croata.