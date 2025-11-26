Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa La Fiorentina si affida a Dzeko. Gazzetta: “Prova il rilancio anche in campionato”

news viola

La Fiorentina si affida a Dzeko. Gazzetta: “Prova il rilancio anche in campionato”

La Fiorentina si affida a Dzeko. Gazzetta: “Prova il rilancio anche in campionato” - immagine 1
Edin Dzeko è pronto per la sfida contro l'AEK Atene con uno sguardo al campionato dove spera di rilanciarsi
Redazione VN

Contro l'AEK Atene toccherà a Dzeko, soprattutto se Paolo Vanoli dovesse fare a meno di Piccoli, alle prese con un problema alla caviglia e dunque in forte dubbio per la sfida di Conference. Inoltre Moise Kean merita riposo con la gara di domenica contro l'Atalanta alle porte.

Per il bosniaco quella di domani sarà una partita per provare a rilanciarsi anche in campionato, dove c'è bisogno di lui. E Dzeko è motivato nell'aiutare la squadra ad uscire da questa situazione critica grazie al suo peso nello spogliatoio e alla sua carriera. Sa bene cosa significa mettere davanti la collettività piuttosto che il singolo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

 

Leggi anche
Vanoli e il suo debutto europeo, Nazione: “Conference nel mirino”
Titoli viola: “Dzeko ultima chiamata”, “Baby in coppa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA