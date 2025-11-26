Contro l'AEK Atene toccherà a Dzeko, soprattutto se Paolo Vanoli dovesse fare a meno di Piccoli, alle prese con un problema alla caviglia e dunque in forte dubbio per la sfida di Conference. Inoltre Moise Kean merita riposo con la gara di domenica contro l'Atalanta alle porte.
La Fiorentina si affida a Dzeko. Gazzetta: "Prova il rilancio anche in campionato"
Edin Dzeko è pronto per la sfida contro l'AEK Atene con uno sguardo al campionato dove spera di rilanciarsi
Per il bosniaco quella di domani sarà una partita per provare a rilanciarsi anche in campionato, dove c'è bisogno di lui. E Dzeko è motivato nell'aiutare la squadra ad uscire da questa situazione critica grazie al suo peso nello spogliatoio e alla sua carriera. Sa bene cosa significa mettere davanti la collettività piuttosto che il singolo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
