La Fiorentina si affida a Dzeko. Gazzetta: “Prova il rilancio anche in campionato”

Per il bosniaco quella di domani sarà una partita per provare a rilanciarsi anche in campionato, dove c'è bisogno di lui. E Dzeko è motivato nell'aiutare la squadra ad uscire da questa situazione critica grazie al suo peso nello spogliatoio e alla sua carriera. Sa bene cosa significa mettere davanti la collettività piuttosto che il singolo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.