VIOLA NEWS news viola infortuni Infermeria viola, come stanno Dodò, Gosens e Piccoli. E quando rientrano

news viola

Infermeria viola, come stanno Dodò, Gosens e Piccoli. E quando rientrano

Il punto sugli infortunati
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi Redattore 

Infermeria viola, come stanno Dodò, Gosens e Piccoli. E quando rientrano- immagine 1

La Fiorentina di Paolo Vanoli ha concluso con qualche problema fisico dalla partita di sabato contro la Juventus di Luciano Spalletti. Dodò e Piccoli hanno lasciato il campo prima del 90', mentre la lista degli indisponibili si allunga con Robin Gosens ancora ai box. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA