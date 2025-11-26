Contro l’AEK Vanoli prepara il turnover. L’occasione giusta per mettersi in mostra

Viola News
Ampio turnover per Paolo Vanoli nella sfida contro l'AEK Atene
Dopo la frenata contro il Mainz, la Fiorentina è pronta a tornare alla vittoria nella sfida di domani sera. La Conference League è molto importante per Paolo Vanoli che ha meno allenamenti per trasmettere le proprie idee, ma può comunque valutare tutta la rosa a disposizione.

Infatti domani è atteso un grande turnover con Comuzzo, Viti, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fazzini e anche Dzeko, con Richardson pronto a subentrare, senza dimenticare i giovani, con Fortini, Martinelli e Kouadio che già si sono fatti notare. Contro l'AEK Atene alcuni giocatori avranno l'occasione per mettersi in mostra. Lo riporta La Repubblica.

 

