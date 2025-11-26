Dopo la frenata contro il Mainz, la Fiorentina è pronta a tornare alla vittoria nella sfida di domani sera. La Conference League è molto importante per Paolo Vanoli che ha meno allenamenti per trasmettere le proprie idee, ma può comunque valutare tutta la rosa a disposizione.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Contro l’AEK Vanoli prepara il turnover. L’occasione giusta per mettersi in mostra
news viola
Contro l’AEK Vanoli prepara il turnover. L’occasione giusta per mettersi in mostra
Ampio turnover per Paolo Vanoli nella sfida contro l'AEK Atene
Infatti domani è atteso un grande turnover con Comuzzo, Viti, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fazzini e anche Dzeko, con Richardson pronto a subentrare, senza dimenticare i giovani, con Fortini, Martinelli e Kouadio che già si sono fatti notare. Contro l'AEK Atene alcuni giocatori avranno l'occasione per mettersi in mostra. Lo riporta La Repubblica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA