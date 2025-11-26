Contro l’AEK Vanoli prepara il turnover. L’occasione giusta per mettersi in mostra

Dopo la frenata contro il Mainz, la Fiorentina è pronta a tornare alla vittoria nella sfida di domani sera. La Conference League è molto importante per Paolo Vanoli che ha meno allenamenti per trasmettere le proprie idee, ma può comunque valutare tutta la rosa a disposizione .

Infatti domani è atteso un grande turnover con Comuzzo, Viti, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fazzini e anche Dzeko, con Richardson pronto a subentrare, senza dimenticare i giovani, con Fortini, Martinelli e Kouadio che già si sono fatti notare. Contro l'AEK Atene alcuni giocatori avranno l'occasione per mettersi in mostra. Lo riporta La Repubblica.