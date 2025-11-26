Rep: “Tre motivi per vincere domani. E l’ultimo ha a che fare con il centenario”

Nell'edizione odierna La Repubblica analizza tre buoni motivi per cui è importante vincere domani contro l'AEK Atene:
Il primo motivo è tecnico: Vanoli ha la possibilità di cambiare i giocatori a disposizione per conoscerli meglio. Il secondo motivo è economico. Nonostante i ricavi siano minimi, un buon percorso in Europa qualcosa può portare. Il terzo motivo riguarda il prestigio: l'obiettivo della Fiorentina è quello di arrivare in fondo alla competizione e vincere il trofeo. Sarebbe il modo più bello per festeggiare il centenario e colmare un vuoto di trofei che dura da 25 anni. Ma ha importanza anche per la prossima stagione. Sarebbe infatti l'unico modo per giocare l'Europa League.
