Fiorentina, lo stadio della finale cambia nome. Ma solo temporaneamente

La finalissima del 29 maggio si avvicina, mancano ormai 7 giorni a quella che si prospetta essere una vera e propria battaglia. La Uefa ha iniziato i propri lavori organizzativi, e la prima mossa della Uefa, così come lo scorso anno, è stata quella di cambiare il nome dello stadio che ospiterà la finale. L'Opap Arena, casa dell'AEK Atene, verrà infatti chiamato AEK Arena. Come già detto è una situazione già vissuta nella scorsa edizione della Conference League. In quel caso lo stadio chiamato in causa era il Fortuna Arena, ma in occasione della finale riprese la vecchia denominazione di Eden Arena.