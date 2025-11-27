L'avvocato di Albert Gudmundsson, Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, ha parlato a mbl.is della notizia positiva arrivata riguardante il suo assistito (LA DECISIONE):
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Gudmundsson, l’avvocato: “Non ci sarebbe mai dovuta essere un’incriminazione”
news viola
Gudmundsson, l’avvocato: “Non ci sarebbe mai dovuta essere un’incriminazione”
Le parole dell'avvocato di Albert Gudmundsson, Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, sulla decisione dell'appello respinto
Questa è la conclusione corretta. E' stato confermato un verdetto ben motivato e ampiamente comprovato. E' un diritto legale e ovviamente non avrebbe mai dovuto esserci un'incriminazione in questo caso. Il Procuratore Distrettuale ha deciso di archiviare il caso. Il Procuratore di Stato ha deciso che si sarebbe dovuto emettere un atto di accusa. Poi è arrivata la sentenza del tribunale distrettuale, molto ben motivata, logica e giuridicamente corretta. Quindi è questo stesso ufficio che ha voluto proseguire con il caso senza alcuna colpa, a mio avviso. Come era stato confermato in tribunale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA