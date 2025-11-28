Vitale: “Serve un segnale da Commisso. Le parole di Dzeko? Un grido di aiuto”

Il dirigente sportivo, Pino Vitale, ha parlato a Lady Radio della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
La società è assente in questo momento. Servirebbe un colpo del presidente Commisso. Adesso magari non può parlare perché non sta bene, ma andrebbe bene anche qualcuno per lui. Non però di quelli già presenti a Firenze, che la città non stima più. Ci vuole qualcuno di più sostanzioso. Anche la moglie andrebbe bene. Serve qualcuno che dia forza.
Sul momento e le parole di Dzeko—
Ieri dopo il gol annullato a Ranieri ho visto rassegnazione negli occhi dei giocatori, una squadra triste. Le parole di Dzeko sono più una richiesta di aiuto. Io penso che la Fiorentina ne verrà fuori, perché è superiore a 7/8 squadre che lottano per la salvezza. Voglio avere ancora più fiducia e chiedo ai tifosi, che ieri hanno contestato giustamente, di sostenere la squadra.
Su Vanoli—
Vanoli ieri si è sgolato, ma deve trovare qualcosa per scuotere mentalmente la squadra. C'è bisogno di fortuna e che l'allenatore entri nella testa dei giocatori. Non posso pensare che la Fiorentina sia quella vista ieri sera.
