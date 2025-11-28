Atalanta-Fiorentina, domenica ore 18: dove vederla in TV e streaming

La sconfitta in Conference è ancora fresca, ma adesso Vanoli e squadra devono velocemente dimenticare e pensare alla trasferta di Bergamo. Ad aspettarli ci sarà proprio Raffaele Palladino, new entry in casa nerazzurra dopo l'esonero di Juric. I bergamaschi arrivano sull'onda dell'entusiasmo dopo la vittoria schiacciante in Germania contro l'Eintracht. Ecco dove e come seguire la gara