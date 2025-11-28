La sconfitta in Conference è ancora fresca, ma adesso Vanoli e squadra devono velocemente dimenticare e pensare alla trasferta di Bergamo. Ad aspettarli ci sarà proprio Raffaele Palladino, new entry in casa nerazzurra dopo l'esonero di Juric. I bergamaschi arrivano sull'onda dell'entusiasmo dopo la vittoria schiacciante in Germania contro l'Eintracht. Ecco dove e come seguire la gara
Atalanta-Fiorentina, domenica ore 18: dove vederla in TV e streaming
Atalanta-Fiorentina, in programma domenica alle ore 18:00. Ecco come vederla in tv e streaming, o seguirla in radio
Dove seguirla in Tv e radio—
|Domenica 30 novembre, ore 18.00
|New Balance Arena
|TV
|DAZN, Sky
|Streaming
|DAZN, Sky Go, NOW
|Telecronaca
|DAZN: Dario Mastroianni e Emanuele Giaccherini
Sky: In arrivo...
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
