Atalanta-Fiorentina, domenica ore 18: dove vederla in TV e streaming

dove vederla
Atalanta-Fiorentina, in programma domenica alle ore 18:00. Ecco come vederla in tv e streaming, o seguirla in radio
Redazione VN

La sconfitta in Conference è ancora fresca, ma adesso Vanoli e squadra devono velocemente dimenticare e pensare alla trasferta di Bergamo. Ad aspettarli ci sarà proprio Raffaele Palladino, new entry in casa nerazzurra dopo l'esonero di Juric. I bergamaschi arrivano sull'onda dell'entusiasmo dopo la vittoria schiacciante in Germania contro l'Eintracht. Ecco dove e come seguire la gara

Dove seguirla in Tv e radio

Domenica 30 novembre, ore 18.00New Balance Arena
TVDAZN, Sky
StreamingDAZN, Sky Go, NOW
Telecronaca DAZN: Dario Mastroianni e Emanuele Giaccherini

Sky: In arrivo...

RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

