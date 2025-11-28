Palladino si prepara alla Fiorentina. In difesa ci sarà un’assenza

La prima europea dell'Atalanta di Raffaele Palladino è stata un successo. Un successo esterno sul difficile campo dell'Eintracht Francoforte, con un grande secondo tempo. Adesso per il tecnico arriva una sfida tutta particolare, quella da ex, contro la Fiorentina. Palladino probabilmente dovrà rinunciare a Giorgio Scalvini. Il difensore classe 2004 nelle ultime stagioni ha avuto numerosi problemi fisici. Prima della trasferta di Napoli è stato fermato per un risentimento all'aduttore destro. Lo staff bergamasco, secondo CalcioAtalanta.it, vuole concedere tutto il tempo necessario al difensore per rientrare in piena forma. Per questo dovrebbe saltare la gara contro la Fiorentina.