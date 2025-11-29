Nervosismo (tanto) e arbitraggio sfavorevole: la Lazio non va in sala stampa

Finale concitato ed agitato, anzi agitatissimo, in Milan-Lazio, partita terminata 1-0 con un gol di Leao. Nell'ultimo dei 5' di recupero concessi, i biancocelesti hanno chiesto un calcio rigore per un presunto fallo di mano di Pavlovic sulla conclusione ravvicinata di Romagnoli. Rigore, però, non concesso dall'arbitro del match, Giuseppe Collu , sia prima che dopo aver rivisto l'azione al monitor su suggerimento del Var (in questa occasione, sono stati espulsi pure Allegri ed il secondo di Sarri, Marco Ianni).

La decisione del direttore di gara non è piaciuta per niente al club di Claudio Lotito, che, molto probabilmente per questo motivo, ha disertato i microfoni nel consueto post-partita in sala stampa. La Lazio ha preferito restare in silenzio piuttosto che commentare quanto accaduto a San Siro, specie negli ultimi minuti di una partita che ha visto la truppa biancoceleste giocare alla pari dell'attuale capolista del campionato.