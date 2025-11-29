Viola News
Spalletti: “Ci vuole la faccia di c***o, altrimenti si prendono solo schiaffi” - immagine 1
Il tecnico bianconero in riferimento a David e Openda nella conferenza stampa post-Cagliari
Redazione VN

Ennesima uscita singolare a livello comunicativo di Luciano Spalletti. Il tecnico della Juventus, nella conferenza stampa post vittoria sul Cagliari per 2-1, ha parlato dei due attaccanti arrivati la scorsa estate, ovvero Jonathan David e Lois Openda:

Sono entrambi due attaccanti centrali che vivono per il gol, uno è più bravo a dialogare con la squadra e può fare pure la seconda punta (David), mentre l'altro basa tutto su velocità e capacità di inserimento (Openda). Di sicuro entrambi devono fare una cosa qui da noi, gliel'ho già detto: quanto prima devono mettersi la faccia di cazzo perché se sei timido, gli avversari ti prendono a schiaffi.

