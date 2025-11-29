Verona ultimo e senza vittorie, Zanetti verso l’esonero? “So come funziona”

"La storia si ripete. Quello che è successo in questa prima parte di stagione è successo anche questa sera". Una sconfitta dura da digerire per il Verona che passato in vantaggio si è visto rimontare dal Genoa e rimane così ultimo in classifica e ancora a quota zero nella casella delle vittorie. E Paolo Zanetti sente più traballante la propria panchina. "Ci dispiace, devo metterci sempre la faccia e prendermi la responsabilità. Dall'altra parte i ragazzi devono continuare a crederci perché il campionato è lungo. Credo che questa squadra, lo dico sempre, abbia delle potenzialità".

"Abbiamo avuto anche una reazione dopo lo svantaggio - continua il tecnico - ma non siamo riusciti a buttarla dentro. Questo è un po' il film solito. Non ho parlato con nessuno in società. Chiaramente so come funziona il calcio e io sono a disposizione. La società farà le sue valutazioni come è giusto che sia e io sono a disposizione della squadra. Quello che faccio lo faccio sempre al massimo". Lo riporta l'Ansa.