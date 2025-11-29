Viola News
Benalouane: “Per la Fiorentina domani è decisiva. Palladino sa gestire un gruppo”

Il doppio ex di Atalanta e Fiorentina, Yohan Benalouane ha parlato così del momento delle due squadre dopo il cambio di allenatore
Redazione VN

Domani alle 18:00 a Bergamo andrà in scena la sfida tra Atalanta e Fiorentina. Una gara che vedrà Raffaele Palladino sfidare il suo recente passato. Per i viola, vista la posizione di classifica, non saranno ammessi passi falsi. Di questo e non solo ne ha parlato un particolare doppio ex, al portale TMW. Ecco le parole di Yohan Benalouane sulla sfida di domani:

"La Fiorentina, nonostante il momento delicato, rimane una grande squadra. Perdere ogni volta e in più competizioni non aiuta. Il cambio di allenatore non ha ancora portato i risultati sperati, ma sono convinto che la squadra viola potrà risollevarsi presto."

Atalanta-Fiorentina gara decisiva?

—  

"Per la Fiorentina lo è di sicuro visto la posizione in classifica. Per l'Atalanta è una grande occasione per confermare la bella vittoria in Champions League. I bergamaschi devono lottare per l'Europa, quella è la zona che più gli compete."

Palladino

—  

"E' un tecnico di gran cuore, capace di gestire un gruppo. Questo aspetto è fondamentale per ottenere risultati positivi. Palladino può fare molto bene all'Atalanta."

