Milenkovic segna, la cura Dyche funziona. Come sta andando il serbo?

Poche settimane fa il Nottingham Forest di Nikola Milenkovic era nel caos assoluto. Due esoneri nel giro di poche partite. Tutto fino all'arrivo di Sean Dyche, l'uomo della provvidenza al City Ground. Il tecnico ex Everton sta contribuendo alla risalita del Forest, che è reduce da 3 vittorie di fila in Premier , e da 7 punti nelle ultime 3 gare europee. Ieri è arrivato un bel successo contro il Malmo, con Milenkovic che ha segnato il suo primo gol stagionale.

Ritorno all'antica

Il serbo, come tutta la squadra, ha avuto un inizio di stagione difficile. Complici le richieste tattiche differenti di Postecoglou, e l'infortunio del compagno di reparto Murillo, Milenkovic non sembrava quello dello scorso anno. Dyche è tornato all'antica, con un baricentro basso, poco possesso palla e tanti duelli. Basta pensare che Milenkovic e Murillo (tornato in campo) ad Anfield hanno vinto 7 duelli su 7 contro Alexander Isak, l'attaccante da 150 milioni del Liverpool. In classifica il Forest è ancora sedicesimo, ma la strada è quella giusta, e lo stesso Milenkovic sta tornando sui suoi livelli.