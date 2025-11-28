Tra i protagonisti che hanno fatto visita, c'è anche Stefano Pioli, ex tecnico della Fiorentina, da poco esonerato

Ieri alla Continassa, tantissimi protagonisti della Coppa Intercontinentale vinta a Tokyo l'8 dicembre 1985 ai calci di rigore contro l'Argentinos Juniors hanno fatto visita alla prima squadra bianconera prima della sessione mattutina di allenamento.

Tra i protagonisti che hanno fatto visita, c'è anche Stefano Pioli, ex tecnico della Fiorentina, da poco esonerato e ancora sottro contratto con il club viola. Qui sotto la foto con Spalletti ed altri ex compagni come Michel Platini e Massimo Mauro.