Tra i protagonisti che hanno fatto visita, c'è anche Stefano Pioli, ex tecnico della Fiorentina, da poco esonerato
Redazione VN

Ieri alla Continassa, tantissimi protagonisti della Coppa Intercontinentale vinta a Tokyo l'8 dicembre 1985 ai calci di rigore contro l'Argentinos Juniors hanno fatto visita alla prima squadra bianconera prima della sessione mattutina di allenamento.

Tra i protagonisti che hanno fatto visita, c'è anche Stefano Pioli, ex tecnico della Fiorentina, da poco esonerato e ancora sottro contratto con il club viola. Qui sotto la foto con Spalletti ed altri ex compagni come Michel Platini e Massimo Mauro.

Dov&#8217;è finito Pioli? Alla Continassa con gli ex campioni della Juventus (FOTO)
