Palladino: “Serata magica. Fiorentina? Restiamo umili, sarà cruciale”

Debutto in Champions League da allenatore con i fiocchi per Raffaele Palladino, che ha guidato l'Atalanta alla vittoria netta (3-0) a Francoforte contro l'EIntracht. Nel dopo gara ha detto a Sky Sport:
"Non sono un mago, dovevo solo dare loro un po' di entusiasmo e lasciarli godere il loro calcio"
Non poteva andare meglio, è stata una serata magica. Voglio ringraziare la società per la fiducia che ha avuto in me, il mio staff, ma prima di tutto i giocatori, perché questa è la vittoria di un grande gruppo di ragazzi che meritavano questa soddisfazione. Ho visto l'intensità con cui hanno lavorato in questi giorni e mi hanno regalato una serata indimenticabile. Avevamo bisogno di una scintilla per dare una scossa, soprattutto a livello mentale, e ora è arrivata. È importante rimanere umili e concentrati sulla partita di domenica, che sarà cruciale. Ho cercato di portare un po' di entusiasmo, perché è fondamentale, ma questi giocatori hanno tanta qualità, sanno giocare a calcio. Non sono un mago, dovevo solo dare loro un po' di entusiasmo e lasciarli godere il loro calcio.
