Nell'avventura alla Fiorentina di Luka Jovic, prossimo avversario viola con l'AEK Atene, fecero discutere delle sue dichiarazioni durante la sua permanenza a Firenze. L'attaccante parlò così nel novembre 2022 al portale serbo ATV:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Il “trampolino”, i social e quel retroscena: così Jovic fece infuriare Firenze
altre news
Il “trampolino”, i social e quel retroscena: così Jovic fece infuriare Firenze
Così Luka Jovic fece infuriare Firenze
Ho fatto un grande sacrificio economico accettando l'offerta dei viola. Ritengo che la Fiorentina sia un buon trampolino di lancio per ritrovare la forma migliore e tornare di nuovo in un grande club. Ho preso la decisione di lasciare la Spagna dopo aver pensato a tutto e dopo aver visto di persona cosa mi portava ogni offerta in quel momento
Un altro episodio decisivo, fu la condivisione di un post su Instagram che attaccava in maniera forte e decisa l'allenatore Vincenzo Italiano:
Disastro tattico di Italiano. Avrebbe dovuto confermare gli stessi undici visti contro il Napoli: avevano fatto una buona prestazione. In particolare Luka e Terzić, entrambi molto in forma, ed è stato un errore lasciarli in panchina. Continui a fare rotazioni e continui a perdere: serve un undici forte e stabile, amico mio. E non solo ruota, ma inserisce anche giocatori che non si vedevano da mesi in una partita così importante. Italiano stavolta non ha proprio intuito la direzione giusta.
Con il passare del tempo, Luka Jovic rivelò un retroscena sul suo addio dalla Fiorentina dopo il 5 a 0 in amichevole contro la Stella Rossa. Ecco le sue parole del 5 aprile 2025, riportato dal media Mozzartsport:
Il problema è nato dopo quell'amichevole (26 luglio 2023). Noi siamo arrivati a Belgrado alle sei del mattino, il giorno prima della partita: ci siamo svegliati, abbiamo viaggiato, abbiamo fatto l'allenamento… e alla fine, dopo mezz’ora, stavamo già perdendo 5-0. Il problema è stato che a fine gara sono andato nello spogliatoio della Stella Rossa e che ridevo!? Dopo quella partita, è successo che alcuni giocatori hanno ricevuto chiamate dai propri agenti – i quali a loro volta erano stati contattati dai dirigenti del club – per dirgli di non frequentarmi più, perché io non ero una persona positiva, perché non pensavo alla squadra, perché ero contento che avevamo perso 5-0… tutte cose completamente senza senso
© RIPRODUZIONE RISERVATA