Ancora senza squadra, ma forse per poco. Davide Faraoni, arrivato in prestito alla Fiorentina per sei mesi nel gennaio del 2024, potrebbe a breve ripartire. Il terzino ha infatti trovato un accordo con il Pescara in Serie B.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Ex viola, Faraoni ritrova squadra? Va in prova con un club di Serie B
Provino
Ex viola, Faraoni ritrova squadra? Va in prova con un club di Serie B
Il terzino potrebbe ripartire dalla cadetteria dopo essere rimasto svincolato
Nessun contratto, però, ancora. Il classe 91 rimarrà in prova con gli abruzzesi per qualche giorno con il tecnico Gorgone che si riserverà del tempo per decidere se potrà essere utile alla causa o meno. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA