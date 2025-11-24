Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Ex viola, Faraoni ritrova squadra? Va in prova con un club di Serie B

Provino

Ex viola, Faraoni ritrova squadra? Va in prova con un club di Serie B

faraoni
Il terzino potrebbe ripartire dalla cadetteria dopo essere rimasto svincolato
Redazione VN

Ancora senza squadra, ma forse per poco. Davide Faraoni, arrivato in prestito alla Fiorentina per sei mesi nel gennaio del 2024, potrebbe a breve ripartire. Il terzino ha infatti trovato un accordo con il Pescara in Serie B.

Nessun contratto, però, ancora. Il classe 91 rimarrà in prova con gli abruzzesi per qualche giorno con il tecnico Gorgone che si riserverà del tempo per decidere se potrà essere utile alla causa o meno. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

 

Leggi anche
Serataccia per Vitor Hugo. Sbaglia un rigore e perde la Copa Sudamericana
Italia in finale di Davis, Cobolli dedica la vittoria a Bove: “Spero possa tornare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA