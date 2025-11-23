Serataccia per Vitor Hugo. Sbaglia un rigore e perde la Copa Sudamericana

Ad Asuncion ieri si assegnava la Copa Sudamericana, in una sfida molto sentita tra i brasiliani dell'Atletico Mineiro, e gli argentini del Lanus. La gara è stata molto tesa, con i tempi regolamentari che sono terminati 0-0, così come i supplementari. Si è dovuti ricorrere ai calci di rigore per decidere le sorti del trofeo. Alla fine è stato il Lanus a trionfare, con il punteggio di 5-4. Per i brasiliani sono stati decisivi gli errori dal dischetto dell'ex Zenit Hulk, di Biel e dell'ex viola Vitor Hugo. Il destro del difensore ha trovato la pronta risposta di Losada, e così il Lanus trionfa in Paraguay.