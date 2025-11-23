Serataccia per Vitor Hugo. Sbaglia un rigore e perde la Copa Sudamericana

Viola News
Serata da dimenticare per Vitor Hugo. Il centrale ex viola si fa parare un rigore, ed il suo Atletico Mineiro perde la Copa Sudamericana
Ad Asuncion ieri si assegnava la Copa Sudamericana, in una sfida molto sentita tra i brasiliani dell'Atletico Mineiro, e gli argentini del Lanus. La gara è stata molto tesa, con i tempi regolamentari che sono terminati 0-0, così come i supplementari. Si è dovuti ricorrere ai calci di rigore per decidere le sorti del trofeo. Alla fine è stato il Lanus a trionfare, con il punteggio di 5-4. Per i brasiliani sono stati decisivi gli errori dal dischetto dell'ex Zenit Hulk, di Biel e dell'ex viola Vitor Hugo. Il destro del difensore ha trovato la pronta risposta di Losada, e così il Lanus trionfa in Paraguay.

