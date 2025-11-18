“Adli risorge”: l’Al-Shabab in crisi lo manda a Parigi per farlo tornare prima

Se non sentite più parlare di Yacine Adli, la scorsa stagione in prestito dal Milan alla Fiorentina, non è soltanto perché il campionato arabo è lontano e ovattato, ma anche perché l'ultima partita giocata dal pittore risale al 25 ottobre. Dopodiché, una lesione che L'Al-Shabab, club dove ha militato anche l'altro ex viola Jack Bonaventura, ha deciso di far trattare direttamente dagli specialisti di Parigi, per rimettere Adli a disposizione del tecnico ex Real Sociedad Imanol Alguacil il più velocemente possibile.