“Adli risorge”: l’Al-Shabab in crisi lo manda a Parigi per farlo tornare prima

Se non sentite più parlare di Yacine Adli, la scorsa stagione in prestito dal Milan alla Fiorentina, non è soltanto perché il campionato arabo è lontano e ovattato, ma anche perché l'ultima partita giocata dal pittore risale al 25 ottobre. Dopodiché, una lesione che L'Al-Shabab, club dove ha militato anche l'altro ex viola Jack Bonaventura, ha deciso di far trattare direttamente dagli specialisti di Parigi, per rimettere Adli a disposizione del tecnico ex Real Sociedad Imanol Alguacil il più velocemente possibile.
La squadra del direttore sportivo Pavel Nedved deve uscire da una zona di classifica pericolosa
Inizio difficile—
L'Al-Shabab, del resto, non se la passa bene senza il suo regista: sconfitta di misura contro l'Al-Hilal di Simone Inzaghi e pareggio contro l'Al-Ettifaq, mentre l'unica vittoria stagionale, 1-0 contro l'Al-Hazem, è arrivata proprio al debutto di Adli. Il bilancio del francese con la nuova maglia parla di 6 presenze, 5 in campionato e una in coppa, con due vittorie (1 e 1), tre pareggi e una sola sconfitta (2-1 vs Al-Kholood). La classifica non sorride, 13esimo posto su 18, soli 3 punti dalla terzultima. Per questo il rientro sui campi d'allenamento di Adli è stato salutato con un certo entusiasmo...
