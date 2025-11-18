Viola News
“Adli risorge”: l’Al-Shabab in crisi lo manda a Parigi per farlo tornare prima

La squadra del direttore sportivo Pavel Nedved deve uscire da una zona di classifica pericolosa
Se non sentite più parlare di Yacine Adli, la scorsa stagione in prestito dal Milan alla Fiorentina, non è soltanto perché il campionato arabo è lontano e ovattato, ma anche perché l'ultima partita giocata dal pittore risale al 25 ottobre. Dopodiché, una lesione che L'Al-Shabab, club dove ha militato anche l'altro ex viola Jack Bonaventura, ha deciso di far trattare direttamente dagli specialisti di Parigi, per rimettere Adli a disposizione del tecnico ex Real Sociedad Imanol Alguacil il più velocemente possibile.

Inizio difficile

L'Al-Shabab, del resto, non se la passa bene senza il suo regista: sconfitta di misura contro l'Al-Hilal di Simone Inzaghi e pareggio contro l'Al-Ettifaq, mentre l'unica vittoria stagionale, 1-0 contro l'Al-Hazem, è arrivata proprio al debutto di Adli. Il bilancio del francese con la nuova maglia parla di 6 presenze, 5 in campionato e una in coppa, con due vittorie (1 e 1), tre pareggi e una sola sconfitta (2-1 vs Al-Kholood). La classifica non sorride, 13esimo posto su 18, soli 3 punti dalla terzultima. Per questo il rientro sui campi d'allenamento di Adli è stato salutato con un certo entusiasmo...

