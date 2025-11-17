Presentata in Senato la legge Bove: “Un onore, ma combiattiamo disinformazione”

Presso l'aula convegni del Palazzo Carpegna in Senato oggi si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione della Legge Bove, in materia di primo soccorso. L'iniziativa parlamentare porta il nome dell'ex calciatore della Fiorentina, testimonial e presente in Senato. Le parole di Edoardo Bove:
"L’episodio che mi ha coinvolto è stato importante per me, certo, ma c’è chi si batte da moltissimo tempo per una legge sul primo soccorso"
Per me è motivo di grande orgoglio essere qui. Grazie al senatore Marco Lombardo, al presidente Scapigliati, alle senatrici e al ministro Abodi per la loro presenza. Ci tenevo a spiegare il motivo per cui sono qui oggi: parliamo dell’1 dicembre, del mio episodio, che sicuramente è stato il motore di tante cose, ma non è la causa principale della mia presenza qui. Sono un professionista che si trovava in un campo di Serie A, dove le misure di sicurezza e tutela sono completamente differenti rispetto a quelle dei dilettanti o rispetto a ciò che può accadere semplicemente per strada. Qui leggo “Legge Bove”: sono davvero onorato che ci sia il mio nome, ma se posso essere sincero, sono anche un po’ imbarazzato. Perché non è giusto prendersi meriti che non sono propri. L’episodio che mi ha coinvolto è stato importante per me, certo, ma c’è chi si batte da moltissimo tempo. Ho incontrato persone che dal 2015 lottano per promuovere la cultura del primo soccorso e per diffondere informazioni fondamentali. Perché, prima che mi accadesse ciò che è accaduto, ero il primo a non conoscere i dati statistici sugli arresti cardiaci. La disinformazione porta anche paura.
