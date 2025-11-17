La speranza di Bove: “Fra un anno vorrei essere in campo, è il mio obiettivo”

L'ex centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, ha parlato durante una doppia intervista, insieme a Flavio Cobolli, a GQ, del suo futuro, dopo essere tornato alla Roma per la scadenza del prestito in viola:
Le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina, tornato in estate alla Roma, Edoardo Bove, sul suo futuro e il lavoro per tornare in campo
Fra un anno spero di essere tornato a giocare, vediamo. Adesso sono contento di come sto e penso al presente, ma sto lavorando per tornare in campo. Questo è il mio obiettivo.
