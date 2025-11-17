L'ex attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, in prestito al Valencia, ha parlato così a VCF Media Radio della stagione che sta vivendo in Spagna:
Sentite Beltran: “A Valencia sto bene, mi sento a mio agio. Manca solo il gol”
Le parole dell'attaccante del Valencia, Lucas Beltran, in prestito dalla Fiorentina, sulla stagione che sta vivendo in Spagna
Sensazioni positive dopo la partita contro il Real Betis, stiamo andando bene e siamo uniti. Meritavamo la vittoria, rimasta quella sensazione agrodolce. Lo spogliatoio è fantastico, molto sano. Non passo molto tempo sui social media ad ascoltare quello che viene detto. So che si dicono alcune cose, nel mondo del calcio ci si concentra sempre sul negativo. Arriviamo ogni giorno al campo felici, grati di essere qui e diamo il massimo per riportare il Valencia dove merita. Impensabili le voci che dicono che vogliamo mandare via l'allenatore. Come o persona o giocatore non mi verrebbe mai in mente di fare una cosa del genere. Non permettiamo che accadano certe cose.
Sul Valencia e il ruolo—
Qui mi sento molto a mio agio. Sto lavorando sodo per dare il massimo e vedere se finalmente arriverà quel traguardo tanto atteso. Ruolo? Mi piace essere coinvolto con la palla. Mi sento bene, ma mi manca il gol che potrebbe decidere una grande partita.
