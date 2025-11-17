Come sta andando Ikoné in Francia? Stop alla prima da titolare, il Paris aspetta

Jonathan Ikoné ha lasciato la Fiorentina in estate, facendo ritorno in Francia a titolo definitivo e vestendo la maglia del Paris FC (IL COMUNICATO). Il suo inizio di stagione non è stato molto entusiasmante, cinque le presenze ottenute in Ligue 1, ma ancora a zero il tabellino di gol e assist. La sua squadra, dopo 12 giornate, si trova all'11° posto in classifica e l'ultima partita prima della sosta l'ha persa 0-1 contro il Rennes. Gara in cui l'esterno ex viola, come la precedente con il Monaco, non era presente nella lista dei convocati a causa di un infortunio rimediato contro il Lione circa tre settimane fa.
Un duro colpo per i francesi, che hanno perso Ikoné alla sua prima partita da titolare della stagione, dopo appena 24'. Il calciatore ha accusato un fastidio agli adduttori, da capire se riuscirà a fare ritorno in campo nel breve periodo, anche perché, secondo le ultime informazioni rese note dal club, per lui non era esclusa la possibilità di una lesione al muscolo adduttore, che lo porterebbe a stare lontano dal campo da gioco per diverse settimane.
