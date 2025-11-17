Come sta andando Ikoné in Francia? Stop alla prima da titolare, il Paris aspetta

Jonathan Ikoné ha lasciato la Fiorentina in estate, facendo ritorno in Francia a titolo definitivo e vestendo la maglia del Paris FC (IL COMUNICATO). Il suo inizio di stagione non è stato molto entusiasmante, cinque le presenze ottenute in Ligue 1, ma ancora a zero il tabellino di gol e assist. La sua squadra, dopo 12 giornate, si trova all'11° posto in classifica e l'ultima partita prima della sosta l'ha persa 0-1 contro il Rennes. Gara in cui l'esterno ex viola, come la precedente con il Monaco, non era presente nella lista dei convocati a causa di un infortunio rimediato contro il Lione circa tre settimane fa.