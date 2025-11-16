La Serbia risparmia Vlahovic. Lui mette nel mirino la Fiorentina

La Serbia di Dusan Vlahovic non andrà ai prossimi Mondiali, nemmeno passando per i play-off. Il rendimento deludente nel proprio girone ha precluso ogni possibilità ai serbi. A Wembley, proprio Vlahovic ha rimediato un affaticamente muscolare, che lo ha messo in dubbio per la sfida di Firenze. I suoi compagni affrontano la Lettonia, mentre il centravanti della Juventus non figura nei 22 convocati. Il tutto per preservarlo al meglio, in vista di una gara che per lui ha un sapore speciale, quella del ritorno al Franchi.
