Sella: “Fiorentina? I giocatori ci sono ma c’è preoccupazione. Ecco cosa serve”

Le parole dell'ex viola.

Redazione VN 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 22:00)

L'ex attaccante della Fiorentina Ezio Sella, ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb dove ha parlato del particolare momento che stanno attraversando i gigliati. Ecco alcuni passaggi delle dichiarazioni dell'ex calciatore.

Perché la Fiorentina è in crisi? — "Non me la spiego, è inspiegabile. Se guardiamo la rosa che ha, vederla in quella posizione è una sorpresa. Spero che con il cambio in panchina i viola possano ritrovare quella solidità che è venuta a mancare. Secondo me i giocatori ci sono, con questa scossa spero che Vanoli possa dare le motivazioni e l'assetto giusti per risollevarsi".

I viola devono preoccuparsi della retrocessione? — "Spero che con Vanoli la Fiorentina torni in acque tranquille, ma la preoccupazione c'è. I punti sono pochi, quando sei lì i giocatori devono cambiare mentalità. Ci vogliono umiltà, sacrificio, serve fare gruppo per venirne fuori. La situazione non è facile, ma sono certo che questo gruppo possa venirne fuori".