La Gazzetta dello Sport dà aggiornamenti riguardo l'ex di turno, nel prossimo match tra Fiorentina e Juventus, Dusan Vlahovic. Come riporta la testata, infatti, Vlahovic ha accusato un fastidio muscolare dopo la gara di giovedì sera tra Serbia e Inghilterra, tanto che nelle ultime ore lo staff della nazionale lo ha sottoposto ad accertamenti clinici. Gli esami hanno escluso lesioni, però hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori. Vlahovic dovrà stare a riposo almeno 2-3 giorni: probabilmente resterà in nazionale, però non è escluso un rientro anticipato a Torino. Al ritorno alla Continassa, anche in base alle sensazioni di Dusan, la Juventus deciderà se ripetere o meno i test medici. Una brutta notizia per Luciano Spalletti, che nelle tre partite alla guida della Signora (Cremonese, Sporting Lisbona, Torino) ha sempre puntato su Vlahovic titolare al centro dell’attacco.
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Qui Juventus: affaticamento muscolare per Vlahovic. A rischio Firenze? Il punto
altre news
Qui Juventus: affaticamento muscolare per Vlahovic. A rischio Firenze? Il punto
L'attaccante ha accusato un affaticamento muscolare e sarà valutato nei prossimi giorni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA