L'attaccante ha accusato un affaticamento muscolare e sarà valutato nei prossimi giorni.

La Gazzetta dello Sport dà aggiornamenti riguardo l'ex di turno, nel prossimo match tra Fiorentina e Juventus, Dusan Vlahovic. Come riporta la testata, infatti, Vlahovic ha accusato un fastidio muscolare dopo la gara di giovedì sera tra Serbia e Inghilterra, tanto che nelle ultime ore lo staff della nazionale lo ha sottoposto ad accertamenti clinici. Gli esami hanno escluso lesioni, però hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori. Vlahovic dovrà stare a riposo almeno 2-3 giorni: probabilmente resterà in nazionale, però non è escluso un rientro anticipato a Torino. Al ritorno alla Continassa, anche in base alle sensazioni di Dusan, la Juventus deciderà se ripetere o meno i test medici. Una brutta notizia per Luciano Spalletti, che nelle tre partite alla guida della Signora (Cremonese, Sporting Lisbona, Torino) ha sempre puntato su Vlahovic titolare al centro dell’attacco.