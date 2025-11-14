Alla ripresa del campionato la Juventus affronterà la Fiorentina a Firenze. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti potrebbe cambiare modulo passando alla difesa a quattro. Koopmeiners potrebbe giocare in coppia in difesa con Gatti o Rugani.
Gazzetta: “Juve, gara delicata a Firenze. Spalletti potrebbe cambiare tutto”
Alla Continassa, ieri, si è ricominciato a lavorare con la testa alla tappa del Franchi. L'ex Atalanta è la prima, vera novità della nuova gestione: da centrocampista, anche avanzato, a uno dei tre centrali davanti a Di Gregorio. Kalulo più Gatti o Rugani, l'olandese e Cambiaso: a Firenze la Juventus può ripartire così. Kelly è in fase di recupero e la prossima settimana si allenerà con il resto della compagni, Cabal scalda i muscoli, ma serve un pizzico di prudenza, Bremer dovrebbe farcela per dicembre con qualche giorno di ritardo sulla tabella stabilita.
Per disegnare una retroguardia a quattro non mancano le soluzioni. Spalletti ha in testa una doppia versione se i riflettori si spostano più avanti: centrocampo a tre come la linea d'attacco o un trequartista dietro le due punte. Nel prima caso, la linea offensiva vivrebbe su Conceicao o Zhegrova a destra, Vlahovic riferimento centrale, Yildiz a sinistra. Nel secondo lo stesso Yildiz si accentrerebbe per innescare o dialogare con Vlahovic e David o con Vlahovic ed Openda.
