Gazzetta: “Juve, gara delicata a Firenze. Spalletti potrebbe cambiare tutto”

Alla Continassa, ieri, si è ricominciato a lavorare con la testa alla tappa del Franchi. L'ex Atalanta è la prima, vera novità della nuova gestione: da centrocampista, anche avanzato, a uno dei tre centrali davanti a Di Gregorio. Kalulo più Gatti o Rugani, l'olandese e Cambiaso: a Firenze la Juventus può ripartire così. Kelly è in fase di recupero e la prossima settimana si allenerà con il resto della compagni, Cabal scalda i muscoli, ma serve un pizzico di prudenza, Bremer dovrebbe farcela per dicembre con qualche giorno di ritardo sulla tabella stabilita.