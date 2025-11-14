Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Juve, gara delicata a Firenze. Spalletti potrebbe cambiare tutto”

La Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Juve, gara delicata a Firenze. Spalletti potrebbe cambiare tutto”

Gazzetta: “Juve, gara delicata a Firenze. Spalletti potrebbe cambiare tutto” - immagine 1
Il nuovo tecnico della Juventus potrebbe passare dalla difesa a tre a quella a quattro per la gara di Firenze alla ripresa del campionato
Redazione VN

Alla ripresa del campionato la Juventus affronterà la Fiorentina a Firenze. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti potrebbe cambiare modulo passando alla difesa a quattro. Koopmeiners potrebbe giocare in coppia in difesa con Gatti o Rugani.

Alla Continassa, ieri, si è ricominciato a lavorare con la testa alla tappa del Franchi. L'ex Atalanta è la prima, vera novità della nuova gestione: da centrocampista, anche avanzato, a uno dei tre centrali davanti a Di Gregorio. Kalulo più Gatti o Rugani, l'olandese e Cambiaso: a Firenze la Juventus può ripartire così. Kelly è in fase di recupero e la prossima settimana si allenerà con il resto della compagni, Cabal scalda i muscoli, ma serve un pizzico di prudenza, Bremer dovrebbe farcela per dicembre con qualche giorno di ritardo sulla tabella stabilita.

Per disegnare una retroguardia a quattro non mancano le soluzioni. Spalletti ha in testa una doppia versione se i riflettori si spostano più avanti: centrocampo a tre come la linea d'attacco o un trequartista dietro le due punte. Nel prima caso, la linea offensiva  vivrebbe su Conceicao o Zhegrova a destra, Vlahovic riferimento centrale, Yildiz a sinistra. Nel secondo lo stesso Yildiz si accentrerebbe per innescare o dialogare con Vlahovic e David o con Vlahovic ed Openda.

Leggi anche
Eder: “Mi notò Corvino tra Lecce e Fiorentina”. Poi attacca Spalletti:...
Kean e Piccoli insieme? Repubblica sicura: “Al momento è impossibile”

© RIPRODUZIONE RISERVATA